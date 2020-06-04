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04 Haziran 2020 Perşembe 07:27:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 07:27:00

İngiliz Bilim adamı Hambling: Türkiye ABD'ye rakip oldu!

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Sürü drone teknolojisiyle ilgili olarak konuşan İngiliz bilim ve teknoloji yazarı David Hambling, ABD'nin sürü drone sektöründe lider olmadığını Türkiye'nin de bu alanda çalıştığını belirtti.

İngiliz bilim ve teknoloji yazarı David Hambling Forbes için bir yazı kaleme aldı.

Hambling, yazısında, ABD drone sürülerinin kitle imha silahı olabileceğini belirtti. ABD drone’larıyla ilgili detaylı bilgiler veren Hambling, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir noktaya da değindi.

İŞTE O MAKALEDEKİ DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE ÖRNEĞİ:

“ABD drone sürü teknoloji tek oyuncu değil, hatta lider bile olmayabilir. Türkiye hali hazırda Suriye sınırına Kargu taktik kamikaze uçaklarını yerleştirdi. Şu anda bunlar uzaktan kumanda ediliyor. Yetkililer, Kargu'nun otonom sürü yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyorlar. Çin ve Rusya da çok geride değil.”

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