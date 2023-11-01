İngiltere İçişleri Bakanı Susan Braverman, ülkesindeki Filistin'e destek protestolarını "nefret yürüyüşü" olarak tanımladı. Protestoların yasaklanması için yasaları değiştirebileceğini söyledi. Öte yandan Filistin'e destek veren 2 İngiliz siyasetçi de görevden alındı.

Binlerce kişi meydanlara çıktı. Sokaklarda insan seli oluştu. İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları İngiltere'de birçok kez böyle protesto edildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Susan Braverman'dan protestolar sonrası, tepki çeken bir açıklama geldi. Filistin'e destek protestolarını "nefret yürüyüşü" olarak tanımladı

Protestoların yasaklanması için yasaları değiştirebileceğini söyledi. Destek veren siyasetçiler de görevden alındı.

Bakan, 'Bana göre bu yürüyüşleri tasvir etmenin tek bir yolu var. Bunlar nefret yürüyüşleri.' dedi.

İngiliz Bakan Suella Braverman İsrail'in sivillere yönelik katliamları hakkında konuşmazken, Filistinlilere destek gösterilerine katılanların nefret suçu işlediğini ima etti.

Bu eylemlerin yasaklanması için yasaların değiştirilebileceğinin sinyalini veren bakan, "Yasalarımız inceleme altında. Eğer geçen yıl "petrole son verin" protestolarında olduğu gibi yasaları değiştirmemiz gerekirse buna tereddüt etmem" dedi.

İngiltere'de Filistin'e destek veren siyasetçiler de baskı altında. İktidardaki muhafazakâr parti üyesi Paul Bristow Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı için Başbakan Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

Muhalefetteki İşçi Partisinde de durum benzer. Filistin'e destek eyleminde yaptığı konuşmada özgür Filistin çağrısı yapan İşçi Partili Milletvekili Andy McDonald açığa alındı.

İngiliz siyaseti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tam destek verip, Filistin'e dayanışma mesajı verenleri suçlu ilan ederken, Sanat dünyasında muhalif sesler yükseliyor.

PİNK FLOYD GRUBUNDAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, İsrail'e açık mesaj gönderdi, " Tanrı aşkına, çocukları öldürmeyi bırakın" paylaşımı yaptı.

İngiliz sanatçı, "İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" ifadelerini kullandı.