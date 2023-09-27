VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Eris varyantında endişe edecek bir durum yok
Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
TBMM Bayındırlık Komisyonu, yeni döneme "deprem" ve "turizm" mesaisiyle başlayacak
Türkiye'nin geçen yılki ihracatının yüzde 42,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı
TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
27 Eylül 2023 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 08:00:00

İngiliz Bakan, 1951 tarihli BM Mülteci Sözleşmesi'nin değişmesi gerektiğini savundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, uluslararası iltica sisteminin artık güncel ve amaca uygun olmadığını savunarak, "1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi'nde reform yapılması" çağrısında bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, ABD'nin başkenti Washington'daki "American Enterprise Enstitüsü" adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin revize edilmesi gerektiğini savundu.

BM sözleşmesinin imzalandığı 1951 tarihinden artık tamamen farklı bir zamanda yaşandığını söyleyen Braverman, sözleşmenin güncel olmadığını, reforma gidilmesi gerektiğini öne sürdü. Bakan Braverman, "mülteci" teriminin de daha dar bir tanımının yapılması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Braverman, mülteci sözleşmesinde reform arayışının, "siyasetçilerin mülteci karşıtı olarak damgalanmasına" yol açtığını söyledi.

"ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK DOGMASI, AVRUPA İÇİN ZEHİRLİ BİR KOMBİNASYON OLDUĞUNU KANITLADI"

Konuşmasında, çok kültürlülüğün, göçmenlerin paralel hayatlar yaşamasına ve bazı durumlarda güvenlik tehdidine yol açması sebebiyle "başarısız" olduğunu savunan Braverman, şu ifadeleri kullandı:

"Kontrolsüz göç, yetersiz entegrasyon ve yanlış yönlendirilmiş birçok kültürlülük dogması, son birkaç 10 yılda Avrupa için zehirli bir kombinasyon olduğunu kanıtladı. Çok kültürlülük, gelenlerden entegre olmaları için hiçbir talepte bulunmaz, başarısız oldu çünkü insanların toplumumuza gelmesine ve toplumumuzda paralel hayatlar yaşamasına izin verdi. Toplumun içinde olabilirler ama toplumdan olamazlar."

Bakan Braverman, kontrolsüz ve yasa dışı göçün Batı'daki siyasi ve kültürel kurumlar için "varoluşsal meydan okuma" teşkil ettiği uyarısında bulunarak, yasa dışı göçün aynı zamanda kamu güvenliği ve ulusal güvenlik açısından da açık tehditler oluşturduğunu savundu.

İngiliz Bakan'ın açıklamaları, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasiler tarafından eleştirilirken, Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü de Braverman'ın konuşmasının "alaycılık ve yabancı düşmanlığının göstergesi" olduğunu bildirdi.

Etiketler : ingiltere iltica mülteci
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX