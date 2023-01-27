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27 Ocak 2023 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 08:45:00

IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonunun (IMF), Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendirdiği bildirildi.

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, IMF'nin Ukrayna'ya yardım paketi hazırlığında olduğu aktarıldı.

Haberde, IMF'nin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve daha fazla uluslararası finansman için bir katalizör sağlamak amacıyla ülkeye yönelik 16 milyar dolar değerinde çok yıllı bir yardım paketini değerlendirdiği aktarıldı.

Programın uygulanıp uygulanmamasının bir dizi koşula bağlı olduğu belirtilen haberde, planın fonun savaştan zarar görmüş ülkeye borç verebilmesi için IMF'nin borç verme kurallarında da değişiklik yapılmasını gerektireceği ve Kiev hükümetinin geçen yıl onaylanan dört aylık gayri nakdi IMF programını başarıyla tamamlamasının yanı sıra bir dizi politikayı taahhüt etmesinin gerekeceği kaydedildi.

Haberde, onaylanması halinde paketin 3-4 yıllık süreyi kapsayacağı ve 5-7 milyar dolarlık kısmının ödemesinin ilk yılda yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Plan üzerinde mart ayı sonuna kadar anlaşmaya varılabileceği belirtilen haberde, ilk ödemenin nisanda yapılabileceği aktarıldı.

"IMF YETKİLİLERİ UKRAYNALI YETKİLİLERLE YAKIN TEMAS İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Konunun sorulması üzerine IMF tarafından AA'ya yapılan açıklamada ise "IMF yetkilileri, tam teşekküllü bir programın önünü açabilecek Kurul Katılımlı Program İzleme bağlamında da dahil olmak üzere bu zor zamanlarda Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler : imf ukrayna yardım
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