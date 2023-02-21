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21 Şubat 2023 Salı 22:32:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 22:32:00

IMF Başkanı: Ukrayna ekonomisinde bu yıl kademeli toparlanma bekleniyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'nın yeni bir program kapsamında IMF'den "büyük" bir destek alabileceğini belirterek, Ukrayna ekonomisinde bu yıl boyunca kademeli bir toparlanma beklendiğini ifade etti.

Georgieva, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakanı Denis Şmıgal, Maliye Bakanı Sergey Marçenko ve Merkez Bankası Andriy Pyshnyy ile görüştüğünü bildirdi.

Sivil toplumdan, parlamentodan, özel sektörden kadın liderler ile iş dünyası temsilcileriyle de görüştüğünü belirten Georgieva, "Ziyaretim ve görüşmelerim sırasında, muazzam zorluklara rağmen işleyen bir ekonomi gördüm" değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, ülkede dükkanların açık olduğunu, hizmetlerin sağlandığını ve insanların işlerine gittiğini aktardı.

Devlet kurumları ve ekonomik kurumların oldukça iyi çalıştığına işaret eden Georgieva, bankacılık sisteminin de tamamen çalışır durumda olduğunu vurguladı.

Georgieva, "Kritik altyapıya yönelik saldırılara rağmen, ekonomi uyum sağlıyor ve bu yıl boyunca kademeli bir ekonomik toparlanma bekleniyor" ifadesini kullandı.

IMF'DEN UKRAYNA'YA "BÜYÜK" BİR DESTEK SAĞLANABİLİR

Görüşmelerimde IMF'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusundaki taahhüdünü yinelediğini belirten Georgieva, "Uluslararası toplum, 2023 ve sonrasındaki büyük finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak da dahil Ukrayna'yı desteklemede hayati bir role sahip olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, Ukrayna'daki savaşın yerel, bölgesel ve küresel ekonomi için geniş kapsamlı sonuçları olduğunu kaydetti.

Öte yandan IMF Başkanı Georgieva, ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna makamlarının performansına dayanarak "büyük" bir destek sağlayabileceklerini söyledi.

Ukraynalı yetkililerle programın bileşenlerinin ne olacağını ve süresini görüşme sürecinde olduklarını belirten Georgieva, "Kesinlikle daha uzun bir süreden bahsediyoruz, çünkü açıkça görülüyor ki Ukrayna politikasındaki zorluklar yakın zamanda yok olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, dün IMF Başkanı Georgieva ile görüşmesinin ardından, Ukrayna'nın en az 15 milyar dolarlık çok yıllı bir destek programı üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu belirtmişti.

Etiketler : IMF Ukrayna Denis Şmıgal

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