İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i "Dostluk Nişanı"yla taltif etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Amreyev'i kabul etti.
Aliyev, TDT Genel Sekreteri olarak verimli faaliyeti ve Azerbaycan ile Teşkilatın diğer üyeleri arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel hizmetleri dolayısıyla Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.
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