İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Amreyev'i kabul etti.

Aliyev, TDT Genel Sekreteri olarak verimli faaliyeti ve Azerbaycan ile Teşkilatın diğer üyeleri arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel hizmetleri dolayısıyla Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.