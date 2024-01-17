İlaç yüklü 5 tır Gazze'ye giriş yaptı

İsrail basını, ilaç taşıyan 5 tırın İsrail'in denetiminden geçtikten sonra Gazze Şeridi'ne girdiğini bildirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ordusunun ilaç taşıyan 5 tırı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda kontrol ettiği ve tırların daha sonra Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını yazdı.

Haberde, ilaç yüklü tırların Gazze Şeridi'ne "İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın uygulanması kapsamında" girdiği aktarıldı.

İsrail ve Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Katar dün, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.