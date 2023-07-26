İklim protestoları İngiltere'ye pahalıya mal oldu

Sanat eserlerine boya atarak gündem olan iklim protestocuları İngiltere'de farklı yöntemlerle eylemlerine devam ediyor. Ülke içinde 200 farklı eylemde bulunan protestocuların ülkeye maliyeti 10 milyon Euro oldu.

Aksam.com.tr'nin The Sun'dan çevirdiği habere göre, Polis sözcüsü, Nisan ayından bu yana Londra Polisi tarafından iklim protestoları üzerine harcanan miktarın 200 memurun yıllık maaşını ödemeye eşdeğer olduğunu duyurdu.

Tüm bu süreç boyunca 270'den fazla kişi tutuklanırken 150 polis bu grubu takip etmek zorunda kaldı.

Sözcü yaptığı açıklamada "İklim protestocuları ile yaşadığımız zorluklardan biri de bize nerede protesto yapacaklarını söylemiyorlar. Bu da normalde yapacağımızdan daha fazla polis görevlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor' dedi.

Sözcü verdiği bilgilerde, 13 haftalık süreç boyunca bu protestolar için 23 bin 597 polisin görevlendirildiğini belirtip, kamunun harcanan parasını bu protestoculardan talep etmesi gerektiğini dile getirdi.