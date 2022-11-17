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17 Kasım 2022 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 14:03:00

İklim krizinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine karşı girişim başlatıldı

Kaynak: AA

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BM iklim zirvesi kapsamında hayata geçirilen ENACT girişimi, doğal alanların ve biyoçeşitliliğin korunması ve kırılgan toplulukların iklim değişikliğine karşı dirençlerinin artırılmasını hedefliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) düzenlenen Biyoçeşitlilik Günü kapsamında, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik kaybı üzerindeki etkisinin azaltılması ve iklim değişikliğinden etkilenen toplulukları korunmasına yönelik girişim başlatıldı.

COP27 Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COP27 Biyoçeşitlilik Günü'ndeki oturumlarda iklim ve biyoçeşitlilik tartışmaları ele alındı.

"İklim ve Biyoçeşitliliği Birleştirme" konulu üst düzey görüşmelerle başlayan oturumlara, bakanlar ve uluslararası kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Oturumlarda biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı ve ortak çözümlerin yanı sıra biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele ve iklim eylemine yönelik faaliyetler tartışıldı.

COP27 Biyoçeşitlilik Günü, ENACT ( (Enhancing Nature-based Solutions for an Accelerated Climate Transformation / Hızlı bir İklim Dönüşümü için Doğa Temelli Çözümlerin Geliştirilmesi) girişiminin de hayata geçirilişine sahne oldu.

ENACT girişimi, kırılgan konumdaki en az 1 milyar insanın iklim krizinin etkilerine karşı korunmasını ve iklim dirençlerinin artırılmasını hedefliyor.

45 milyon hektar alanın korunması, 2 milyar hektar alanın sürdürülebilir yönetimi ve 350 milyon hektar alanın restorasyonu yoluyla yaklaşık 2,4 milyar hektarlık sağlıklı, doğal ve sürdürülebilir tarım ekosistemi niteliğindeki alanın güvenceye alınması da girişimin hedefleri arasında bulunuyor.

Girişim, karbon açısından zengin karasal, tatlı su ve deniz ekosistemlerini korumak ve eski haline getirmek için küresel sera gazı azaltım çabalarının önemli ölçüde artırılmasını da hedefliyor.

ENACT'ın odak alanları ise gıda güvenliği ve arazi verimliliği, uyum ve afet riski azaltımı, okyanuslar ve sürdürülebilir mavi ekonomi, kentsel dayanıklılık, yeşil-gri altyapılar, doğa temelli çözümler için özel yatırımların harekete geçirilmesi, sağlık ve iklim olarak belirlendi.

Biyoçeşitlilik Günü'nü yaptığı yazılı açıklamayla değerlendiren COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenimizdeki biyolojik çeşitlilik, insanların ekonomik, sosyal ve kültürel refahının merkezinde yer alıyor ancak iklim değişikliği dünya çapında biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandırıyor. Ekosistemlerin hızla yok edilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılganlığımızı artırıyor. İklim çözümlerine yönelik uygulamalarımızı hızlandırmadan biyolojik çeşitlilik kaybının önüne geçemeyiz. Bunlar birbirinden ayrı düşünülemez. Mısır COP27 Başkanlığı, ENACT gibi girişimlerle, iklim değişikliğine müdahalemiz kadar acil olan, küresel ölçekte iyi koordine edilmiş doğa temelli çözümlerin entegrasyonunu destekleyecektir."

Etiketler : iklim krizi biyoçeşitlilik cop27
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