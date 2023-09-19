İklim değişikliği Ürdün'de hurma üretimini tehdit ediyor

Ürdün'de hurma yetiştiriciliği, son yıllarda önemli bir sektör olarak ön plana çıkmaya başladı. Ülkede yetiştirilen "Medjool" ve "Barhi" olmak üzere 15 hurma çeşidi, küresel pazarlarda güçlü bir rakip haline geldi.

Yüksek sıcaklık ile özel iklim koşullarının gerektiği hurma için Ürdün Vadisi'ndeki Kuzey ve Güney Ağvar bölgesi, ideal yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ürdünlü hurma yetiştiricisi 65 yaşındaki Mehdi el-Akrabavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey ve Güney Ağvar bölgesinin hurmanın yanı sıra tüm tropik bitkiler için uygun olduğunu ifade etti.

Ülkede hurma üretiminin yaklaşık 20 yıl önce yaygınlaştığını ve bunda geç kaldıklarını dile getiren Akrabavi, yurt dışında ihracat yapılabilecek pazarlar aradıklarını söyledi.

Şu anda Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan'a ürün gönderdiklerini anlatan Akrabavi, "Bu yıl Türk firmalarına teklif verdik ancak zaman kısıtlılığı nedeniyle bir sonuca varamadık. Gelecek yıl Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in de listemizde olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Hurma ağaçları iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında

Hurma yetiştiriciliğinde karşılaştıkları sorunlara değinen, veteriner hekim Akrabavi, şunları kaydetti:

"Ürdün'deki hurma ağaçlarının üretilen çeşitlerin kalitesine rağmen artık iklim değişikliği nedeniyle kırmızı palmiye böceği (Palmiye böceği adıyla da anılan) tehdidi altında. Bu böceğe karşı mücadelenin Tarım Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece Ürdün'de değil, tüm Arap dünyasında palmiye ağaçlarını tehdit eden kitlesel bir haşere."

Tarım Bakanlığının böceklere karşı tuzak ve aşı dağıttığını ancak bunların yeterli olmadığını savunan Akrabavi, "Bu böcek, doğru bilimsel yöntemlerle mücadele edilmediği sürece Ürdün'de palmiye yetiştiriciliğinin geleceği için doğrudan bir tehdit olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği hasadı 20 gün erkene aldırdı

Hurma hasadı sezonunun genellikle her yıl 15 Eylül'de başladığını aktaran Akrabavi, ancak iklim değişikliği ve sıcaklıklardaki ciddi artış nedeniyle bu yıl sezonun en az 20 gün erkene alındığını ve şu anda sonlara doğru gelindiğini sözlerine ekledi.

Ziraat Mühendisi Amir Ayasıra da hurma üretiminin, her biri uzmanlık gerektiren aşamaların çeşitliliği nedeniyle oldukça pahalı bir süreç olduğunu belirterek, her aşamada ayrıca birçok işçiye de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İklim değişikliği nedeniyle bazı zorluklar yaşadıklarını aktaran Ayasıra, şunları söyledi:

"Nisan ayı palmiye ağaçlarının tozlaşma dönemidir ve bu aşamada yıllık polenlerin tüm mahsullere ulaşması için ağaca 4-5 kez tırmanmak gerekir. Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bu yıl bazı mahsullerde başarıyla polenleme yapılamadı. Biz bu operasyonu yaptıktan sonra ani yağmurlar, toz halindeki aşının erimesine neden oluyor. Bu da operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına ve mahsulün büyük bir kısmının kaybolmasına neden oluyor."