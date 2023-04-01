İklim aktivistleri Roma'daki Barcaccia çeşmesine kömür bazlı sıvı döktü

Roma'nın turistik noktalarından İspanyol Merdivenleri önünde bulunan ve 17. yüzyılda yapılan Barcaccia çeşmesi, kendilerine "Son nesil (Ultima Generazione)" diyen iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu.

Biri kadın 3 kişiden oluşan eylemciler, öğle saatlerinde turistlerin de meydanda bulunduğu sırada çeşmeye kömür bazlı sıvı dökerek küresel ısınmayı artırdığı gerekçesiyle fosil yakıt kullanımını protesto etti.

İklim aktivistleri, küresel ısınmanın hızla artmasının önüne geçmek için fosil yakıtlarla ilgili emisyonların durdurulması çağrısı yaptı.

Aktivistlerin döktüğü sıvı sebebiyle çeşmenin suyunun karardığı görülürken, üç eylemci, güvenlik güçleri tarafından çeşmeden çıkartılarak gözaltına alındı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, çeşmede incelemelerde bulunurken aktivistlerin eylemini kınadı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, Barcaccia çeşmesine yapılanın çok ciddi olduğunu belirterek "Bu, bardağı taşıran son damla oldu. 'Artık yeter' demenin zamanı geldi. Çevrenin korunmasıyla alakası olmayan kültürel mirasımıza yönelik sistematik bir Vandalizm'le karşı karşıyayız. Kültürel mirasımıza her kim zarar veriyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Eylemcilerin, kültürel mirasa zarar vermekten suçlanabileceği haberleri yer aldı.

Bu arada, iklim aktivistleri, son dönemde İtalya'da tarihi turistik yapı ve anıtlara yönelik eylemlerini arttırmış durumda.

Aktivistler, geçen ay Floransa Belediyesi olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı ile Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na turuncu boyalı saldırı gerçekleştirmiş, iki eylem de pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

Barcaccia çeşmesine daha önce de Hollandalı taraftarlar zarar vermişti

17. yüzyıldan kalma Barcaccia çeşmesi son günlerde başka bir konuyla gündemdeydi.

Başkent ekiplerinden Roma'nın, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde bu ay içinde karşılaşacak olması, iki ekibin 8 yıl önce yine aynı organizasyonda yaptığı mücadele öncesinde yaşananları akıllara getirdi.

Maç için İtalyan başkentine gelen Hollandalı taraftarlar, 19 Şubat 2015'te kentte çıkardıkları olaylar sırasında Barcaccia çeşmesine ciddi şekilde zarar vermiş ve bu olay, İtalya'da infial yaratmıştı.

İtalyan basını, Roma ile Feyenoord'un 8 yıl sonra yine UEFA Avrupa Ligi için 20 Nisan'da Roma'da yapacakları karşılaşma öncesinde İtalya İçişleri Bakanlığının benzer hadiseler olabileceği endişesiyle Hollandalı taraftarların Roma'ya gelişlerini engellemek için deplasman yasağı getireceğini yazdı.