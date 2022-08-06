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06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:45:00

İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yılı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların yalnızca ölüm ve yıkımı garantilediğini bildirdi.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 77'inci yılında kentteki Barış Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

BM Genel Sekreteri Guterres, törende yaptığı konuşmada, nükleer silahların saçmalık olduğunu, güvenliği değil yalnızca ölüm ve yıkımı garantilediğini söyledi.

Nükleer bombalarla ilişkilendirilen patlama sonrasındaki mantar bulutuna atıfta bulunan Guterres, "3 çeyrek asır sonra, 1945'de şehrin üzerinde büyüyen mantar bulutundan ne öğrendiğimizi sormamız lazım." dedi.

Orta Doğu ve Kore Yarımadası'nda nükleer fısıltıların olduğu ciddi krizlerin çok hızlı yayıldığını dile getiren Guterres, "Mahşerden bir hata, bir yanlış anlama, bir yanlış hesap uzaktayız." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise konuşmasında, dünyanın hala nükleer silahlardan gelen tehditlerle karşılaştığını ifade etti.

Nükleer silah kullanımın bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini kaydeden Kişida, ülkesinin nükleer silahların olmadığı bir dünyaya doğru yürüyeceğini belirtti.

Etiketler : ikinci dünya savaşı hiroşima atom bombası
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