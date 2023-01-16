İkinci çocukların bakımı devletten
Tokyo'da, ikinci doğan çocuklar için bakım hizmetleri, ekim ayından itibaren tamamen ücretsiz hale getirilecek. Uygulama gelir düzeyine bakılmaksızın 0-2 yaş grubuna kapsayacak.
Japonya'nın 47 eyaleti arasında en düşük doğum oranına sahip başkent Tokyo'da valilik, ikinci çocuk sahibi olunmasını teşvik ediyor. Tokyo Metropol Valiliği açıklamasına göre, ikinci doğan çocuklar için çocuk bakım hizmetleri Ekim 2023'ten itibarıyla tamamıyla ücretsiz verilecek.
Ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın 0-2 yaş grubu çocukları hedefleyecek uygulamanın, ilk aşamada 50 bin çocuğu kapsayacağı tahmin ediliyor. Valilik, uygulama kapsamında 2023 mali yılı bütçesinden 11 milyar yen (85 milyon dolar) tahsis edecek.
Valilik geçen hafta, aile gelir düzeyine bakılmaksızın, çocuk başına aylık 5 bin yen finansal destek verileceğini de duyurmuştu.
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