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30 Kasım 2023 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 17:45:00

İki ülkenin sınırı yeniden belirleniyor! 5'inci toplantı yapıldı

Kaynak: İHA

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 5. toplantısı yapıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 5. toplantısı, sınır bölgesinde gerçekleştirildi. Toplantıda görüşmelerin devam etmesine karar verildi.

IHA'da yer verilen habere göre, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tavuş bölgesinde bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınırların tespiti konuları ele alındı ve bir dizi organizasyonel konu gözden geçirildi.

Toplantıda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının çizilmesi ve sınır güvenliği konularına ilişkin görüşmelerin düzenlenmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığı belirtildi. Tarafların, sınır komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin taslak yönetmelik üzerinde çalışmaların başlatılması ve komisyon toplantılarının yoğunlaştırılması konusunda da mutabakata varıldığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınır komisyonları arasındaki bir sonraki toplantının tarih ve yerinin çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer daha önce dört kez sınır tespit görüşmeleri için bir araya gelmişti.

Etiketler : sınır belirleme komisyon toplantısı Azerbaycan Ermenistan
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