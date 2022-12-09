VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Kayıt dışı ekonomi açıklaması
ABD savunma bütçesinde PKK/YPG'nin de faydalanacağı fondan 18 milyon dolar kesinti yapıldı
"En kapsamlı düzenleme olacak"
Ulaşımda büyük müjde! İki şehir arası 2 saate düşecek
İki komşu arasında gerilim tırmandı!
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor
Yeni varyantın adı "Kovid çorbası"
Bugün burçları neler bekliyor? 09 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Mide kanseri belirtileri ülser ile karışıyor
Hamilelikte yüksek ateşe dikkat!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: En kapsamlı düzenleme olacak
ABD'den Türkiye açıklaması: Süreci destekliyoruz
Türk STK'lardan Almanya'nın çifte vatandaşlık planına destek
Bakan Özer: 2,5 milyon ailenin Aile Okulu projesinden yararlanmasını amaçlıyoruz
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Yunanistan, insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor
Kavcıoğlu: Asgari ücretin enflasyon üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyoruz
Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Tarım Kredi'den 'pahalılık' iddialarına yalanlama
Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
Bakan Akar: Terör iltisaklı yapıların faaliyetleri durdurulmalı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde artış kaydetti
TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız
Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın: Marka ihlali sorununu yargıya taşıdık
09 Aralık 2022 Cuma 07:52:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 07:52:00

İki ülke sınırında alarm: Polisler, tam teçhizatlı şekilde bölgeye geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan ile Kosova arasında yeni bir gerilim patlak verdi. Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, "(Kosova Başbakanı) Albin Kurti'nin Brüksel Anlaşması'nı 'gömmeye' yönelik eylemlerine izin veriyorlar. Polisler, tam teçhizatlı şekilde bölgeye geldi." iddiasında bulundu.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosova Polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırmasına tepki gösterdi.

Petkovic, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kosova Polisinin ülkenin kuzeyine girişini sert şekilde eleştiren Petkovic, "(Kosova Başbakanı) Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyindeki işgalini sürdürdü. Bugün, çocuklar anaokulunda uyurken, polisler okulların bahçelerine girdi. Bildiğimiz kadarıyla 300 ila 350 özel kuvvet mensubu polis, Sırpların yaşadığı bölgelere, ardından ise karışık yaşanan bölgelere geçti." diye konuştu.

Petkovic, şöyle devam etti:

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gelecek günlerde önemli toplantılar gerçekleştireceğini kaydeden Petkovic, Kurti'nin, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden uzaklaştırmak için "şiddet kullandığını" ileri sürdü.

Petkovic ayrıca Cumhurbaşkanı Vucic'in olayla ilgili açıklama yapacağını kaydetti.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ PATLAMALAR

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi, dün kuzeydeki bazı şehirlerde patlama ve siren sesleri duyulmuştu.

Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber Köprüsü'nde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı güçler mevcudiyetini artırmıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlileri, Kosova polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gitmiş ancak buraya girişleri mümkün olmamıştı.

Kosova Polisinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta da devam eden patlamalarda ses bombası, el bombası ve ateşli silah kullanılmıştı. Olaylarda yaralanmalar olmazken, belediye seçim komisyonu ofislerine zarar verilmişti.

- KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Taraflar, AB arabuluculuğunda 23 Kasım'da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Etiketler : Petar Petkovic Sırbistan Kosova Belgrad-Priştine Diyalog Süreci
"Hırçınlığım elbisedendi"

"Hırçınlığım elbisedendi"
Bella Hadid benzetmesi

Bella Hadid benzetmesi
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor
Taburcu oldu

Taburcu oldu
Kadının gücü var

Kadının gücü var
‘El Turco'nun çekimleri durdu

‘El Turco'nun çekimleri durdu
"Okulun jimnastikçi kızıydım"

"Okulun jimnastikçi kızıydım"
Takipçilerini şaşırtan paylaşım

Takipçilerini şaşırtan paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX