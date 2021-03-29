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29 Mart 2021 Pazartesi 08:24:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 08:24:00

İki ülke arasında gerilim: Washington, Tel Aviv'i kandırdı

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Eskiden ABD Donanması'nda görevli Jonathan Pollard İsrail adına casusluk yapmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Pollard, ABD'nin müttefiki İsrail'i kandırdığını açıkladı.

Eski ABD Donanması görevlisi Jonathan Pollard, İsrail adına casusluk yapmak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 2020'nin sonlarına doğru İsrail'e dönüş yapan Pollard, gerçekleştirdiği casusluk eyleminde haklı olduğunu, ABD'nin müttefiki İsrail'i kandırdığını dile getirdi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Pollard, 1980'lerde ABD Donanması için sivil istihbarat analisti olarak çalışırken İsrail'e ABD'nin askeri sırlarını satmıştı. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nde iltica etmeye çalışırken yakalanan Pollard, 1985 yılında tutuklandı ve suçunu kabul etti. Casusluk olayı ABD – İsrail ilişkilerinde ciddi bir krize neden oldu.

Pollard'a ömür boyu hapis cezası verildi ve ABD savunma ve istihbarat yetkilileri, casusluğunun büyük hasara yol açtığını ve serbest bırakılmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi. Ancak Polard, federal hapishanede 30 yıl yattıktan sonra 2015'te serbest bırakıldı ve beş yıllık şartlı tahliye cezasına çarptırıldı. Pollard, Aralık ayında kahraman gibi karşılanmak için İsrail'e döndü.

İsrail Hayom gazetesine demeç veren Pollard, casusluk yaptığı sırada ABD hükümetinin İsrail'den istihbarat sakladığını ve ona yalan söylediğini, toplantılarda buna bizzat şahit olduğunu iddia etti.

Etiketler : Jonathan Pollard İsrail Hayom ABD ABD savunma ve istihbarat
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