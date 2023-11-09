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IKBY'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: Üssün yakıt deposu vuruldu
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09 Kasım 2023 Perşembe 23:13:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 23:13:00

IKBY'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: Üssün yakıt deposu vuruldu

Kaynak: AA

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Erbil kentinin kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Üssü'ne düzenlenen İHA'lı saldırıda üssün yakıt deposunun vurulduğu açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse düzenlenen İHA'lı saldırıda üssün yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinin kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Üssü'ne bomba yüklü İHA ile düzenlenen saldırı hakkında IKBY Terörle Mücadele Birimi açıklama yaptı. Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın üssün yakıt deposunu vurduğu belirtilerek, bu nedenle üste büyük bir yangının çıktığı aktarıldı.

Harir ilçesi Sivil Savunma Müdürlüğü, yangının hala devam ettiğini ve yangının giderek büyüdüğünü ve müdahale etmek için talimat beklediklerini aktardı.

Etiketler : IRAK ABD ÜS SALDIRI
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