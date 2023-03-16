16 Mart 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 10:45:00
IKBY: Duhok'ta düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları da vardı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
- IKBY: Düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları da vardı
- İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'nde inanç özgürlüğünü vurguladı
- ABD, Güney Kore ile Japonya görüşmesi öncesinde Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını "şiddetle" kınadı
- Kuzey Kore deneme amaçlı uzun menzilli balistik füze fırlattı
- Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
- Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili ABD'den son açıklama!