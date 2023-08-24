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24 Ağustos 2023 Perşembe 14:01:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:01:00

IKBY Başbakanı Barzani: Terörle mücadele için Türkiye ile işbirliğimizin devamını temenni ediyorum

Kaynak: AA

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Etiketler : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mesrur Barzani PKK
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