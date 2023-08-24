IKBY Başbakanı Barzani: Terörle mücadele için Türkiye ile işbirliğimizin devamını temenni ediyorum

IKBY Başbakanı Barzani: Terörle mücadele için Türkiye ile işbirliğimizin devamını temenni ediyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.