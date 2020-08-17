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IKBY: Bağdat Erbil'e aylık yaklaşık 266 milyon dolar bütçe gönderecek
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17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:21:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:21:00

IKBY: Bağdat Erbil'e aylık yaklaşık 266 milyon dolar bütçe gönderecek

Kaynak: AA

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IKBY Başbakanı Barzani, Bağdat yönetiminin aylık yaklaşık 266 milyon dolarlık bütçe göndermeyi kabul ettiğini açıkladı. Barzani, Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe sorununun çözülmesi için diyalogun devam edeceğini, her iki tarafın da anayasal haklar ve sorumluluklara bağlı olduğunu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Bağdat'ın federal bütçeden IKBY'ye aylık 320 milyar Irak dinarı (yaklaşık 266 milyon dolar) göndermeyi kabul ettiğini belirtti.

IKBY Başbakanı Barzani, Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe sorununun çözülmesi için diyalogun devam edeceğini, her iki tarafın da anayasal haklar ve sorumluluklara bağlı olduğunu kaydetti.

IKBY hükümeti, 13 Ağustos'taki açıklamasında, Erbil'in Bağdat ile anlaşmaya varılması ve memur maaşlarının ödenmesi için tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini, ancak 3 aydan uzun bir süredir memur maaşları için hiçbir ödeme yapılmadığını ifade etmişti.

Irak merkezi hükümeti de buna yanıt olarak, IKBY'yi merkezi hükümete şeffaf şekilde gümrük kapılarından sağlanan gelirlerinin denetlemesine izin vermemekle itham etmişti.

Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe krizi

IKBY'nin, 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde boru hattı açması ve petrol ihraç etmesi üzerine dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesini ve tüm memur maaşlarının ödemesini kesmişti.

Bütçe ve petrol tartışmalarının yaşandığı o dönemde, petrol fiyatlarının ciddi bir şekilde düşmesi ve ardından terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın 3'te 1'ini ele geçirmesiyle söz konusu sorun daha da derinleşmişti.

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