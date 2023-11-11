İİT ve Arap Birliği'nden ortak bildiri: 'İsrail'e silah ihracatını durdurun' talebi

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'nde "Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder" açıklamasına yer verildi.

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz"

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz"İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz"

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