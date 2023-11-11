İİT ve Arap Birliği'nden ortak bildiri: 'İsrail'e silah ihracatını durdurun' talebi
Kaynak: AA
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'nde "Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasına yer verildi.
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'nde "Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder" açıklamasına yer verildi.
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz"
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz"İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz"
Detaylar geliyor...
- Gazze'de gıda krizi: İşgalci İsrail ablukasında, market rafları boş kaldı
- İİT ve Arap Birliği'nden ortak bildiri: 'İsrail'e silah ihracatını durdurun' talebi
- İsrail işgali can kayıplarını saymaya dahi izin vermiyor
- İran Cumhurbaşkanı ile Suudi Veliaht Prensi ilk kez görüştü
- Arap Zirvesi'nden ortak bildiri: İsrail'e silah ihracatı durdurulsun
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'den ve BMGK'dan İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını istiyoruz