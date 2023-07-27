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27 Temmuz 2023 Perşembe 19:47:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 19:47:00

İİT, İsrailli aşırı sağcı Bakan en-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir ile Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına tepki gösterildi.

Aksa'ya yapılan baskının tüm Müslümanların duygularını kışkırtan bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu baskınla, hem Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsü hem de uluslararası hukuk açıkça ihlal edildi." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'nın 144 bin metrekarelik alanıyla sadece Müslümanların ibadet edebildiği bir yer olduğu hatırlatılan açıklamada, işgalci güç İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve içindeki kutsal mekanlar üzerinde egemenlik hakkı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma İsrail'in kutsal mekanlara karşı sürdürdüğü tehlikeli ihlallerin önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR'DEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Ben-Gvir'in bakan olduktan sonra Aksa'ya polis denetiminde düzenlediği bu üçüncü baskına partisinden Necef ve Celile Bölgesi Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf da katılmıştı.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu, İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullanmıştı.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

Etiketler : İİT İsrail Mescid-i Aksa Itamar Ben-Gvir İslam işbirliği teşkilatı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı
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