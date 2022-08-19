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19 Ağustos 2022 Cuma 11:10:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 11:10:00

İhracatçı Avrupa'ya ısıtıcı ve soba yetiştiremiyor

Kaynak: Akşam

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Rusya'dan gelen doğalgazın önemli oranda kesilmesi Avrupa ülkelerini Türk sobalarına yöneltti. Odun ve kömür sobasına yüzde 30, elektrikli sobalara yüzde 80 civarında talep artışı var.

Ukrayna işgalinin ardından Rusya ile yaşanan enerji krizi sonrası Avrupa, enerji kaynağı olarak kömür ve nükleeri tekrar gündemine aldı. Rusya'dan gelen doğalgazın her geçen gün azalması kış aylarında ısınma ve üretim için endişe yaratırken, Avrupa Birliği (AB) gazın tamamen kesilmesi durumuna karşı çözümler de arıyor. Isınmak için odun sobalarıyla elektrikli ısıtıcılar ön planda. Yapılan planlar arasında hanelerde ısınma derecelerinin düşürülmesi ve planlı kesintiler de yer alıyor.

TALEP DAHA DA ARTAR

Hükümetler ve yönetimlerle birlikte sıradan vatandaşlar da kışa hazırlık için kendi önlemlerini almaya başladı. Isınma için bu kış Avrupa'da daha fazla odun kullanılacak. Bu yüzden kıtanın soba talebi önemli oranda arttı. Normal zamanda sürekli düşen soba talebi de bu yıl artıyor. Ürettikleri sobaları önemli oranda Almanya'ya ihraç eden ve Bursa'da üretim yapan Eforısı'nın sahibi Mahmut Tüzlen de AKŞAM'a yaptığı açıklamada Avrupa'da yaşanan enerji krizinin odun ve kömür sobalarına talebi artırdığını söyledi. Henüz yaz aylarında olmalarına rağmen ürettikleri sobalara talebin yüzde 30 civarında artış gösterdiğini ifade eden Tüzlen, kendilerine gelen talebin Almanya ağırlıklı olduğunu ifade etti. Yaz sonu Eylül başı gibi tatilcilerin geri dönmesiyle birlikte talebin daha da artacağını ifade eden Tüzlen, "Gerekirse kapasite artırımı da yapabiliriz. İstihdamı da artırabiliriz" ifadelerini kullandı. Tüzlen ağırlıklı olarak kuzineli sobalara talep olduğunu da sözlerine ekledi. Eforısı ürettiği sobaları hem iç pazarda satıyor hem de ihracatını gerçekleştiriyor.

40 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Rusya'nın boru hattı yoluyla AB ve İngiltere'ye doğalgaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 azalarak son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya'dan doğalgaz boru hattıyla yapılan ihracattaki azalışı telafi etmek isteyen AB ve İngiltere, ABD'den rekor miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ediyor.

ODUN STOKLAMAYA BAŞLADILAR

İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, vatandaşlara, "Birkaç saat süren elektrik kesintilerine karşı mum ve evinde odun sobası olanlar için odun stoklama" çağrısı yaptı. İsviçre Devlet Televizyonu (RTS)'na göre odun fiyatları şimdiden yüzde 10 arttı. Almanya'da doğalgaz fiyatlarında artış ve aşırı talep sebebiyle odunun fiyatı bir yıl içinde yaklaşık ikiye katlandı. Geçen yıl odunun tonu 238 euro iken şu anda 431 euro'ya kadar yükselmiş bulunuyor. Oduna talebe artışa bağlı olarak evlerine soba almak ya da şömine yaptırmak isteyenlerin sayısı da epeyce arttı.

ELEKTRİKLİ ISITICI TALEBİ DE ARTTI

Almanya'da elektrikli ısıtıcılara da talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Almanya'da ocak-haziran döneminde 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığını belirtti. Öksüz, "Almanya'ya ihracatımız yılın ilk yarısında 20 milyon dolara ulaştı. Yıl sonunda katlanabilir" dedi.

Etiketler : avrupa enerji krizi soba ısıtıcı
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