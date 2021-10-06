VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu'na çağrı: Bana devret, 6 ayda bitiririm
F-35 ve S-400'lerde son durum ne? SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı.
İran ateşle oynuyor!
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
Japon devi üretime ara verecek
6-7 Ekim Olayları Nedir?
HDP adına Kandil konuştu
Paşinyan'dan İran itirafı
Asya'yı karıştıracak gelişme! Tarih verdi
Afrika, Fransa'nın eskilerini istemiyor
850 bin esnafı ilgilendiriyor: TBMM'de kabul edildi
Fahiş fiyata karşı yeni adım!
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar var
CIA'den çok konuşulacak itiraf!
Koleksiyonu için model oldu
'Ne hakimim ne de kanun koyucuyum
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Ekim
6 saatten az uyuyanlar düzensiz besleniyor
Pandemi depresyonu beşe katladı
Mutluluğun sırrı: Ceviz ve yumurta
En büyük kısırlık nedeni: Çikolata kisti
İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz
Bakan Gül: Önceliğimiz insan onurunun korunması
Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
06 Ekim 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 09:51:00

İhracat Türkiye'ye kaydı! Afrika, Fransa'nın eskilerini istemiyor

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Afrika ülkelerine ikinci el ve stok fazlası savunma ekipmanları gönderen Fransa, Sahel bölgesini kızdırdı. Çad, Nijer ve Mali gibi ülkeler milyonlarca liralık anlaşmaları Türkiye'yle yapmaya başladı.

Afrika kıtası genelindeki askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Africa Intelligence sitesinin 24 Eylül tarihli ve "Fransa askeri ihtiyaç fazlalıklarını Gine Körfezi'ndeki ülkelere aktarırken bazı Sahel ülkeleri daha yüksek seviyeli bir işbirliği için sıkıştırıyor" başlıklı haberinde bölgede bulunan Çad, Gana ve Nijer gibi ülkelerin Fransa'nın eski tip askeri donanım ve araçlarını almak istemediği ve daha sofistike eğitimler ve ekipmanlar istediği bilgisine yer verildi. Sahel bölgesi ülkelerin Fransa'nın 2. el ve eski silahlarıyla ekipmanlarından dolayı memnuniyetsiz olmalarının önemli bir sebebi de Türkiye'nin bölge ülkelerine yeni tip silah, mühimmat ve askeri araçlar satması. Yeni ihracat kalemleri, Türkiye'yi, Fransa karşısında askeri sektörde bölgede ciddi bir rakip haline getirdi.

G5 Sahel Ortak Gücü terörle mücadelede MKE ürünlerini kullanıyor.

Macron, mayıs ve haziranda Sahel ülkelerini ziyaret etti.

SON İKİ YILDIR BÜYÜK ANLAŞMALAR İMZALANDI

● 2019 Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno'nın katılımıyla iki ülke arasında 'Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

● Otokar firması da aynı yıl Aralık ayında Gana Cumhuriyeti'ne 30 adet Cobra ve Cobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araç ihraç etti. 2020 yılında Türkiye'nin ülkeye savunma ihracatı 24 milyon 688 bin dolar olarak gerçekleşti.

● 2021 yılının ilk 8 ayında Türkiye'nin Burkina Faso'ya yaptığı ihracat 6 milyon 934 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'den öncelikli alınan ürünler arasında zırhlı araç Cobra, ASFAT tarafından üretilen 4 mekanik mayın temizleme teçhizatı yer alıyor.

● Nijer ile 2020'nin Temmuz ayında imzalanan anlaşmalar içerisinde bulunan 'Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Nijer'de askeri üs kurması da bekleniyor.

Etiketler : macron fransa türkiye afrika
"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"

"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"
Hayalini gerçekleştirdi

Hayalini gerçekleştirdi
Vefat eden eşine duygusal paylaşım

Vefat eden eşine duygusal paylaşım
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Aradığı aşkı meslektaşında buldu

Aradığı aşkı meslektaşında buldu
"Konuşursam 50 bin dolar öderim"

"Konuşursam 50 bin dolar öderim"
Kızım kurallara uyuyor!

Kızım kurallara uyuyor!
Ekranlarda olmak istiyor

Ekranlarda olmak istiyor
Yemin eğlenirken bizde eğleniyoruz

Yemin eğlenirken bizde eğleniyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER