İhanet anlaşmasına imzayı atan BAE, ABD'den F-35 satın alıyor
Kaynak: AA
Filistin'e ihanet anlaşmasını imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, resmen duyurdu... ABD'den F-35 almak için başvuru yapıldı
İsrail ile Filistin'e ihanet anlaşması imzalayan BAE, F-35 alabilmek için ABD'ye resmen başvuru yaptığı bildirildi.
İsrail'le, Filistin'e ihanet anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.
Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail'le anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.
Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail'in silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.
İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.
- Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
- Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı
- Afrika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 450 bini geçti
- Komşuda korkutan deprem
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
- Avustralya'da koronadan son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti