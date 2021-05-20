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20 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00

İftar fotoğrafıyla paylaştı: Erdoğan'ı suçlamak ayıptır

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İftiranın cevabını Yahudiler verdi. Türk Yahudi Toplumu, ABD Dışişleri Sözcüsü'nün, İsrail devlet terörüne tepki gösteren Başkan Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla suçlamasına tokat gibi cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" iftirasına Türk Yahudi Toplumu tepki gösterdi. Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur." denildi. Akşam'ın haberine göre, Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

BİR DE 'YANINA ÇAĞIRDI'

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor. Türkiye'yi (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı sona erdirme çalışmalarında ABD'nin yanında yer almaya çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle fotoğraflarına da yer verildi.

ZALİME ZALİM DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

ABD Dışişleri'nin iftira niteliğindeki açıklamasına Ankara'dan da peş peşe sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız sadece, ABD yönetiminin de İsrail'in artan işgalinde ve apartheid rejiminde suç ortağı olduğuna dikkat çekmiştir. ABD'nin İsrail'e askeri destek vermeye devam etmesi ve BM Güvenlik Konseyinin anlamlı bir adım atmasını engellemesi de bunun örnekleridir. Ne zaman haklı bir eleştiri yapılsa, İsrail de müttefikleri de dikkatleri uyguladıkları işgal, şiddet, apartheid rejimi ve insanlık suçlarından dağıtmak için 'Yahudi karşıtlığı' diye bas bas bağırıyor."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsrail'in Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp, sivilleri hatta bebekleri katlederken, Cumhurbaşkanımızın bu vahşete sessiz kalması düşünülemez. İsrail'in hiçbir değer ve sınır tanımayan savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine dur demek yerine ABD yönetimi, mazlumun hakkını savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlarla meşgul olmaktadır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir."

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. İfade ettiği hususların günlerdir Filistin'e yönelik olarak ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla, büyük bölümünü çocuk, kadın ve gençlerin teşkil ettiği çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail Hükümetidir. Türkiye Antisemitizmi ilk defa insan hakları ihlali olarak tanımlayan BM İnsan Hakları Konseyi kararının ana sunucuları arasında yer almaktadır."

Etiketler : ABD Dışişleri israil filistin yahudi
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