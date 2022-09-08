İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan 4 Rus savaş uçağı, İdlib'in kuzeybatısındaki Hafserce köyündeki taş ocağına ve yakınındaki rejim karşıtı askeri grupların karargahına toplam 16 saldırı düzenledi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Müdür Yardımcısı Munir Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş ocağına düzenlenen saldırıda, burada çalışan 5 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 8 sivilin yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Mustafa, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca, gün içinde Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar da İdlib'in güneyindeki Binin, Şinen, Halep'in batısındaki Meklebis köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.