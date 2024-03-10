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10 Mart 2024 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 12:45:00

İdlib'deki kamplarda yaşayan siviller, ramazanı yokluk içinde karşılıyor

Kaynak: AA

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilen yüz binlerce sivil, bir ramazanı daha evlerinden uzak ve yokluk içinde karşılıyor.

Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen yüz binlerce Suriyeli, evlerinden uzak 14'ncü ramazan ayını geçirmeye hazırlanıyor.

Yerlerinden edilen siviller, çadır kamp yaşamına uyum sağlasa da bir yandan pahalılık diğer yandan maddi imkansızlık yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

"BURADAKİ HERKES ÇOK ÇİLE ÇEKİYOR"

Beş çocuk babası görme engelli Muhammed Feysal, Esed rejimi güçlerinin Halep iline yoğun saldırıları sonucu zorla yerinden edildiğini söyledi.

Feysal, İdlib'in kuzeyinde Zerdene köyündeki Endelüs kampında yaşadıklarını belirterek, "Kamplarda yaşam koşulları çok kötü, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Ayrıca kamplarda kışın çok soğuk, yazın çok sıcak oluyor." dedi.

Yokluk nedeniyle iftarlık hazırlığı yapamadığına işaret eden Feysal, "Kampta yaşayanların çoğu kimsesiz kadınlar, yetimler ve engelliler. Buradaki herkes çok çile çekiyor." diye konuştu.

Feysal, "Ramazan ayı, hayırlı, bereketli, ibadet ve mutluluk içinde geçmesi gerekirken biz kabus içinde geçiriyoruz çünkü çocuklarımın karnını bile doyuramıyorum." ifadesini kullandı.

"ETİ ANCAK KURBAN BAYRAMLARINDA GÖREBİLİYORUZ"

Kamp sakini Ahmed İsmail ise yiyeceklerin fiyatı günlük kazançla orantısız olduğu için ramazan ayına çok kısıtlı hazırlık yaptığını söyledi.

İsmail, "Daha önce her hafta çocuklara tavuk alırdık, şimdi onu da alamıyoruz. Eti ancak Kurban Bayramı'nda görebiliyoruz." dedi.

"ÇADIRLAR ÇÜRÜK, KUMANYA GELMİYOR"

Diğer kamp sakini Abdülaziz Halaf de sığındığı çadır kampa 8 aydır insani yardım gelmediğini ifade etti.

Halaf, Endelüs çadır kampının başta su olmak üzere tüm temel hizmetlerden yoksun olduğunu belirterek, "Çadırlar çürük, kumanya gelmiyor. Yaşam koşulları kötü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten." diye konuştu.

Soy ismini vermek istemeyen Ramazan ise 9 çocuğu ile çadırda yaşadığını dile getirerek, "Su başta olmak üzere temel hizmetlerden yoksunuz. Bu ramazanın diğerlerinden farkı aşırı pahalılık olması. Bu çadır kampta basit yaşam gereksinimlerimiz bile yok." ifadesini kullandı.

Etiketler : suriye idlib ramazan beşşar esed
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