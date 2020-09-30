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30 Eylül 2020 Çarşamba 18:59:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 18:59:00

İdlib'de Rusya protesto edildi

Kaynak: AA

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Rusya, Suriye'deki iç savaşa müdahalesinin 6'ncı yılında İdlib'de protesto edildi.

İdlib'de çok sayıda kişi, kent merkezinde toplanarak "İşgalci Rusya defol”, "Rusya sivil halkı öldürüyor" şeklinde slogan attı.

Göstericilerden Mustafa Menna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya’nın sivilleri katlettiğini ve yerlerinden ettiğini söyledi.

Rusya’nın yıkımdan başka bir şey getirmediğini ifade eden Menna,''Rusya altyapıyı imha etti, bu halkı zayıflatmaya ve ülkenin zenginliklerine el koymaya çalıştı.'' şeklinde konuştu.

Ahmed El Cemal de Rusya’nın Suriye halkına değil Esed rejimine destek olduğunu vurgulayarak, “Birlikte sivilleri öldürüyorlar. Hastaneleri, okulları ve sivil alanları hedef alıyorlar.” dedi.

RUSYA'NIN SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALESİ

Rusya, Esed rejiminin talebi üzerine 30 Eylül 2015'te Suriye'ye askeri müdahalede bulunmuştu.

Esed rejimine ait Hmeymim Hava Üssü'ne konuşlanan Rus hava uçakları, Suriye muhalefetine ait mevzileri hedef almaya başlamıştı.

Beş yıl içerisinde Beşşar Esed rejimine askeri desteğini artırarak sürdüren Rusya, Suriye'de Tartus Limanı'nın 49 yıllığına kiralanması başta olmak üzere enerji kaynakları ve askeri üslerin kullanımını içeren bazı anlaşmalara imza atmıştı.

İnsan hakları kuruluşları, raporlarında Rusya'nın beş yıllık müdahale boyunca sivil yerleşim yerlerini bombalama, yasaklı silahlar kullanma ve zorunlu göç gibi savaş suçlarını işlediğine yer vermişti.

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