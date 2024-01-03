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İddia: ABD, Katar'daki askeri varlığını 10 yıl daha uzatacak
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03 Ocak 2024 Çarşamba 11:33:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 11:33:00

İddia: ABD, Katar'daki askeri varlığını 10 yıl daha uzatacak

Kaynak: AA

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ABD'nin, Katar'da bulunan Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la anlaştığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan 3 ABD'li savunma yetkilisinin yanı sıra anlaşma hakkında bilgi sahibi başka bir yetkili, CNN'e konuştu.

Yetkililer, ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha uzatılması konusunda Katar'la anlaşmaya vardığını iddia etti.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'nde 10 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu kaydediliyor.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde, iki ülkenin de "ikili savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için resmi olarak ileriye dönük adımlar atacağını" söylediği belirtiliyor.

Etiketler : abd katar askeri üs
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