ICN: Dünya çapındaki hemşire eksikliği, küresel bir sağlık acil durumu olarak ele alınmalı

ICN: Dünya çapındaki hemşire eksikliği, küresel bir sağlık acil durumu olarak ele alınmalı

ICN Üst Yöneticisi (CEO) Howard Catton ve Profesör James Buchan'ın katkılarıyla hazırlanan "Yeniden İnşa Etmek İçin Kurtar: Sağlık Sisteminin Etkinliği için Hemşirelik İş Gücüne Yatırım" başlıklı rapor yayımlandı.

Rapora göre, dünya genelindeki sağlık sistemlerinin, daha iyi bir küresel hemşire iş gücü için yeterli yatırım yapması gerekirken bu sayede hemşirelik iş gücü COVID-19 salgınının etkisinden kurtulmaya başlayabilir ve yeniden inşa edilebilir.

Salgın sürecinin, bireysel olarak hemşireler ve hemşirelerin iş gücü üzerinde büyük olumsuz etkisi oldu.

Dünya genelinde yüzde 40 ile 80 arasında hemşire, ruh sağlığıyla ilgili psikolojik sorunlar yaşarken, işten ayrılmayı düşünen hemşirelerin oranı yüzde 20 veya daha fazlasına ulaştı.

COVID-19 süreci, zaten kırılgan olan sağlık sistemlerine yönelik önemli ve sürdürülebilir yatırıma olan ihtiyacı gözler önüne serdi.

"HEMŞİRE EKSİKLİĞİ, KÜRESEL BİR SAĞLIK ACİL DURUMU OLARAK GÖRÜLMELİ"

Çok sayıda ülke, nüfuslarının ihtiyacını karşılamak için gerekli sayıda hemşirenin eğitilmesi noktasında yeterli yatırımı yapmazken bu durum, mevcut personelin daha fazla çalışmasına ve onlar için ek yüklere neden oluyor.

ICN CEO'su Catton, "Dünya çapındaki hemşire eksikliği, küresel bir sağlık acil durumu olarak görülmeli ve mevcut durumdan kurtulmak hükümetler için bir öncelik olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Profesör Buchan da mevcut durumun, eylem eksikliğinin ve küresel hemşire iş gücü için uzun vadeli bir vizyon ve planın bulunmamasının doğrudan bir sonucu olduğuna değindi.

Buchan, "Hemşirelik iş gücü, salgının travmalarından ciddi şekilde zarar gördü. Sağlık hizmetlerinin yeniden inşa etme ihtiyacı ise hemşirelerin taşıdığı ekstra bir yük." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, hemşireler için mevcut durumun çözümünün, "hükümetlerin acilen harekete geçmesi" ve "gelecek için daha etkili planlar yapılması" olduğu da yer aldı.