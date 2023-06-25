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25 Haziran 2023 Pazar 15:56:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:56:00

İç savaş nedeniyle harap olan Yemen'e 320 milyon dolarlık kalkınma projesi

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, Yemen'de 320 milyon dolarlık kalkınma projesi başlattı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Feyzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi-Yemen Kalkınma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Hadramevt kentinde 320 milyon dolarlık kalkınma projesi başlatıldığını belirtti.

Projenin ayrıntıları hakkında bilgi vermeyen Feyzan, Suudi Arabistan'a ve bu ülkenin Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'e söz konusu kalkınma projesi dolayısıyla teşekkür etti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yıllardır iç savaşın yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : Suudi Arabistan Yemende Kalkınma Projesi 320 Milyon Dolar
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