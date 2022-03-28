VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisi sürüyor
Aç kalan tilkiler unutulmadı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı
İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi!
"Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı HDP'nin gölgesinin olduğu yerde bile asla olmazdı"
Hürrem geri döndü
Türkiye'den ABD'ye S-400 mesajı!
Hürrem geri döndü
'Barış masası' Türkiye'de kuruluyor
Hürrem geri döndü
"Biraz dürüstsen, biraz inancın varsa bunu açıkla"
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Doktor adayları kapı kapı dolaşıyor
Google uyardı: Hemen silin
Sahnede terapi
Hürrem geri döndü
28 Mart 2022 Pazartesi 09:05:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 09:05:00

Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dünyaya "caydırıcı saldırı" tehdidi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi. Son dakika haberine göre Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini" ifade etti. Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz" diyen Kim'in, ayrıca yeni füzenin ABD'nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı. Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim'in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi.

KUZEY KORE GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi'ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, ülkesinin "ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır olduğunu" söylediği kaydedilmişti. Kim'in ayrıca "Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz" dediği kamuoyuna yansımıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen denemelerini sürdüren Pyongyang'ın son hamlesine başta Japonya, Güney Kore ve ABD'den sert tepki gelirken, Kuzey Kore'nin yeni geliştirdiği füze ile ABD'yi vurabileceğine dair iddialar ise küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı.

Etiketler : Kuzey Kore Lideri Kim Jong BM Birleşmiş Milletler FÜZE
Yılbaşında yeni aşk

Yılbaşında yeni aşk
Eymen için ayakta

Eymen için ayakta
Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı

Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı
Anne-kız aynı dizide

Anne-kız aynı dizide
İşim tutmasada takılmıyorum

İşim tutmasada takılmıyorum
Şampiyonlar yetiştirecek

Şampiyonlar yetiştirecek
Gülşen'i konuşmak yasak

Gülşen'i konuşmak yasak
İlk kez yan yana

İlk kez yan yana
Mustafa Keser'le kapışacaksın

Mustafa Keser'le kapışacaksın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER