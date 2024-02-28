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28 Şubat 2024 Çarşamba 10:21:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 10:21:00

Husilere ait İHA'lar düşürüldü

Kaynak: DHA

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 27 Şubat Kızıldeniz Faaliyet Raporu'nda Husilere ait 5 saldırı İHA'sının, ABD uçakları ve koalisyon savaş gemisi tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "27 Şubat, saat 21:50 ve 22:55 saatleri arasında, ABD uçakları ve bir koalisyon savaş gemisi Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait 5 tek yönlü saldırı insansız hava aracını (İHA) düşürdü. CENTCOM kuvvetleri bu İHA'ların Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden geldiğini tespit etmiş ve ticari gemiler ile bölgedeki ABD Donanması ve koalisyon gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduklarını belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi.

"HUSİ SALDIRILARI 55 ÜLKEYİ ETKİLEDİ"

ABD'nin Orta Doğu politikasından sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Shapiro, Senato Dış İlişkiler Yakın Doğu, Güney Asya, Orta Asya ve Terörle Mücadele Alt Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. Shapiro, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana ticari ve savaş gemilerine yönelik 48 saldırı düzenlediğini belirterek, "Husiler 19 Kasım'dan bu yana, tüm küresel ticaretin yüzde 15'inin geçtiği Kızıldeniz ve çevresindeki ticari gemilere ve donanma gemilerine yönelik en az 48 saldırı düzenledi. Bu saldırılar 55'ten fazla ülkenin çıkarlarını etkiledi ve küresel ekonominin temel taşlarından biri olan Kızıldeniz üzerinden serbest ticaret akışını tehdit etti" dedi.

"HUSİLERE AİT 230 HEDEF VURULDU"

Shapiro ayrıca ABD'nin Yemen'de düzenlediği saldırılarda 230 Husi hedefini vurduğunu belirterek, "Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ABD güçleri, Husilerin kontrolündeki Yemen'de hem kasıtlı hem de meşru müdafaa saldırıları yoluyla 230'dan fazla hedefi vurdu ve muhtemelen yüzlerce Husi silahını imha etti. Bu sayıya ABD ve ortak donanma gemilerinin Kızıldeniz üzerinde yakalayıp düşürdüğü onlarca Husi füzesi ve insansız hava sistemi dahil değil. Savunma Bakanlığı'nın Husi kabiliyetlerini azaltma ve yok etme çabalarına ek olarak, ABD kuvvetleri Yemen'e silah yardımı taşıyan İran gemilerini de durdurdu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd iha yemen husiler
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