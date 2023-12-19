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19 Aralık 2023 Salı 16:06:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 16:06:00

Husiler'den ABD'ye tehdit... "Vurmaya devam edeceğiz"

Kaynak: IHA

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Yemen'deki Husiler, ABD'nin güvenli deniz taşımacılığı için çok uluslu koalisyon kurulduğunu duyurmasına rağmen Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD'nin Kızıldeniz'de deniz taşımacılığını güvence altına almak için çok uluslu bir koalisyon kurulduğu yönündeki açıklamasına Yemen'deki Husiler'den cevap geldi. Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammed El Bukhaiti konuyla ilgili açıklamasında, "Deniz ittifakı kurulsa da kurulmasa da Filistin meselesinde tavrımız değişmeyecek" ifadelerini kullandı. İsrail gemilerini ve İsrail'e giden gemileri hedef almaya devam edeceklerini söyleyen El Bukhaiti, "Kuşatma bitene, gıda ve ilaç girişi olana kadar Filistin'e ve Gazze Şeridi'ne desteğimiz devam edecek, mazlum Filistin halkına desteğimiz sürekli olacaktır" dedi.

ULUSLARARASI KOALİSYONDA ABD DAHİL 10 ÜLKE VAR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu. Bakan Austin, "Kızıldeniz, seyrüsefer özgürlüğü için hayati öneme sahip kritik bir su yolu ve uluslararası ticareti kolaylaştıran önemli bir ticari koridordur. Seyrüsefer özgürlüğünün temel ilkesini korumaya çalışan ülkeler, uluslararası sulardan yasal olarak geçiş yapan birçok ülkenin ticari gemilerine balistik füzeler ve insansız hava aracı (İHA) fırlatan bu devlet dışı aktörün yol açtığı zorluklarla mücadele etmek için bir araya gelmeli. Bu nedenle bugün, Ortak Deniz Kuvvetleri çatısı altında ve Kızıldeniz'de güvenliğe odaklanan 153. Görev Gücü'nün liderliğinde önemli bir yeni çokuluslu güvenlik girişimi olan Prosperity Guardian Operation'ın (Refah Muhafızı Operasyonu) kurulduğunu duyuruyorum" ifadelerini kullanmıştı. Austin, söz konusu misyonda ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer aldığını aktarmıştı.

HUSİLER, KIZILDENİZ'DE İSRAİL İLE İLİŞKİLİ GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı'ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını durdurmuştu.

Etiketler : husiler abd israil gemi tehdit
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