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25 Mart 2022 Cuma 23:55:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 23:55:00

Husiler Saudi Aramco'nun petrol tesislerine saldırdı

Kaynak: AA

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Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ınn resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığına işaret etti.

Yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Maliki, saldırının "enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeyi hedeflediğini" savundu.

DUMANLAR FORMULA 1 TESİSİNDEN GÖRÜLDÜ

Formula 1 Dünya Şampiyonası`nda 2022 sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix`si, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti`nde gerçekleşecek.

Aramco tesisine yapılan saldırının ardından yükselen dumanlar Corniche Pisti`nden de görüldü.

Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığına dikkat çekildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

SPA'da yayımlanan Arap Koalisyonu açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik bugün gerçekleşen saldırıların Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar için birtakım şüpheli eylemler gözlemledikleri vurgulanan açıklamada, bahsi geçen saldırılar bölgenin güvenliğine tehdit olarak nitelendirildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Etiketler : Suudi Arabistan Yemen Cidde kenti
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