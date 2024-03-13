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13 Mart 2024 Çarşamba 10:27:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 10:27:00

Husiler Kızıldeniz'e balistik füze fırlattı

Kaynak: AA

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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemi yönüne doğru kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Husilerin dün Kızıldeniz'deki "USS Laboon" destroyerine kısa menzilli balistik füze fırlattığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin bir koalisyon gemisiyle Husi kontrolündeki bölgelerden ateşlenen füzeyi imha ettiği belirtildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd yemen husiler balistik füze
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