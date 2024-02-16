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16 Şubat 2024 Cuma 00:26:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 00:26:00

Husiler bir İngiliz gemisini daha vurduklarını duyurdu

Kaynak: AA

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde bulunan İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını belirtti.

Saldırının, Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alma sürecinde olduklarını kaydetti.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD VE İNGİLİZ GÜÇLERİ, HUDEYDE'YE BUGÜN İKİNCİ KEZ SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine bugün ikinci kez saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı El-Cebbane bölgesine iki saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz bir açıklama gelmedi.

El-Mesira televizyonu, gün içinde yayınladığı bir haberde, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine bağlı Beyt el-Fakif bölgesine saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : HUSİ İNGİLİZ GEMİSİ YEMEN İRAN
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