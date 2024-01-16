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16 Ocak 2024 Salı 12:07:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 12:07:00

Hukukçular, Gazze'de soykırımla suçlanan İsrail'e yaptırım bekliyor

Kaynak: AA

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Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan ve Gazze Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Eşref Nasrullah, Gazze'de soykırımla suçlanan İsrail'e yaptırım bekliyor.

Necati Ceylan, hafta sonu UHUB tarafından Balıkesir'deki bir otelde düzenlenen "Uluslararası Filistin Paneli"nin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece İslam ülkeleri değil, bütün insanlığın hukukunu savunduklarını söyledi.

Ceylan, "Filistin topraklarını işgal ederek uluslararası hukuku ve savaş hukukunu ihlal eden, Birleşmiş Milletlerin 200'e yakın kararının olduğu İsrail'e hiçbir uygulama yok. Filistin'deki dava sadece Arapların davası değil, bütün Müslümanların davasıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ispatlayan fotoğrafların bulunduğu Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabına değinen Ceylan, şöyle konuştu:

"Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı Güney Afrika tarafından açılan soykırım davasında mahkemeye sunulan Anadolu Ajansının 'Kanıt' kitabının büyük bir delil olduğunu düşünüyorum. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak biz de dosyaya ekledik hatta Uluslararası Ceza Mahkemesindeki savcı şaşırdı ve çok sevindi, bu yüzden Anadolu Ajansını tebrik ediyorum."

Ceylan, İsrail'e yaptırım uygulanmasını beklediklerini de kaydetti.

"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK BU TOPLU KATLİAMIN DURMASINI İSTİYORUZ"

Eşref Nasrullah ise Gazze'de her gün yeni bir acı tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'de hem işgal uyguladığını hem de insanları katlettiğini dile getiren Nasrullah, şöyle devam etti:

"Halkımızın hakkı yenildi, dışarıdan geldiler ve öldürmeye başladılar. Bu işin çözümü, bağımsız bir Filistin devletidir. Onların bu işgali bırakıp çekip gitmeleri gerekiyor çünkü orası bizim vatanımız. Filistin halkına yönelik bu toplu katliamın durmasını istiyoruz. Askeri müdahalelerle hemen hemen bir şehir ve çevresi yok edildi. Artık daha fazla yok edilmesin, insanlar daha fazla ölmesin, yaralanmasın, hastaneler bombalanmasın. Biz Türk halkının, bu hukuki haklılığının yanında yer alma konusundaki yaklaşımlarının devam etmesini istiyoruz."

Nasrullah, Türkiye'nin verdiği desteğin, acılarının biraz da olsa azalmasını sağladığını belirterek, "Gazze'de bütün uluslararası sözleşmelerde, şartlarda, bildirgelerde var olan temel hak ve özgürlükler ile sivillerin hayat haklarının korunması gibi ilkelere rağmen toplu katliam yapılmaktadır. İnsanlar bırakın mal varlığını ve özgürlüğünü korumayı, yaşama hakkına bile sahip değil." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının mücadelesini uluslararası mahkemelere taşıma konusunda Güney Afrika'nın öncü olduğunu ve uluslararası düzeyde verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Nasrullah, adaletin tecelli etmesini istediklerini ve yaptırım beklediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : filistin gazze israil soykırım yaptırım
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