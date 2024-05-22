Huai kuşunun tüyü altından 40 kat pahalı

Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş bir tür olan huia kuşuna ait bir tüy, 46 bin 521 dolara (yaklaşık 915.000 TL) satılarak; dünya genelinde bir müzayedede satılmış en pahalı tüy oldu. 3 bin dolara alıcı bulması beklenen 9 gram ağırlığındaki tüyün 1 gramı 5.169 dolara denk geliyor.

Ülkede altının gram fiyatı ise 127 dolar civarında. Tüyün değeri aynı ağırlıktaki altının 40 katı. Güzel sesiyle bilinen huia kuşunun, avlanma ve ağaç kesimleri gibi insan davranışları sonucunda 1907 yılında neslinin tükendiği resmen ilan edildi.

Huia'nın kuyruğundan kopmuş olan tüyün rengi koyu kahverengi, ucu beyaz. Işık altında bakıldığında tüylerin üzerinde mavi-yeşil metalik bir parlaklık görülebiliyor.