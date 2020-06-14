Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde yer alan "Ocean Park" tema parkı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı kaldığı 4 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Yüzde 25 kapasite ile açılan parkın girişinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülürken, maske takmalarının zorunlu olduğu ifade edildi. Ayrıca parkta, sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu belirtildi. Parktaki bazı oyuncakların ise kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi.