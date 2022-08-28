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28 Ağustos 2022 Pazar 21:03:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 21:03:00

Hong Kong'da koronavirüs vakaları 10 bine dayandı

Kaynak: AA

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Çin'in Hong Kong bölgesinde günlük Kovid-19 vakaları 10 bine yaklaşırken, son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Kovid-19 vakalarındaki tırmanış sürüyor.

AA'nın haberine göre, Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte yerel kaynaklı 9 bin 495 vaka kaydedildi.

Günlük vaka sayısı düne kıyasla 1000'den fazla artış gösterdi.

Merkez yetkilisi, Chuang Shuk-kwan, vakaların yarısından fazlasının Omicron'un bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını taşıdığına dikkat çekerek, vaka sayısının gelecek günlerde 10 bini aşmasını beklediklerini belirtti.

Hastane Otoritesi de halen 2 bin 453 hastanın tedavi gördüğünü, bunlardan 13'ünün yoğun bakımda gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Son 24 saatte Kovid-19 taşıyan 10 hasta ölürken, 5'inin doğrudan virüsle bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hong Kong, mart başında günlük vaka sayısının 80 bine kadar çıktığı salgını kontrol ettikten sonra haziranda başlayan yeni bir dalganın yükselişiyle karşı karşıya.

İlk kez 15 Haziran'da 1000'in üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 Ağustos'ta 5 bini, 19 Ağustos'ta 6 bini, 25 Ağustos'ta 8 bini aşmıştı.

Vaka artışında Omicron'un bulaşıcılığı alt varyantlarının yayılmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler : Hong Kong koronavirüs vaka artış
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