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29 Şubat 2024 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 07:48:00

Honduras'ta otobüs kazası: 19 ölü

Kaynak: AA

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Honduras'ta iki otobüsün çarpıştığı kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta iki otobüsün çarpıştığı kazada 19 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ülkenin batısındaki San Juan de Opoa otoyolunda meydana gelen kazada, iki otobüs çarpıştı.

Kazada, 19 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yerel basında çıkan haberde, otobüslerden birinin kaçak göçmenleri taşıdığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, X'teki paylaşımında, kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Etiketler : honduras otobüs kazası ölü
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