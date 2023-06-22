VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Namus sözü' tutulmadı! Mansur Yavaş işçi kıyımına başladı
Kira artışına yüzde 25 zam sınırı 1 yıl uzatıldı
CHP'liler kavgaya tutuştu!
Türkiye'nin enerji merkezi statüsüne güç katacak gelişme
ABD'den Türkiye'ye Kosova teşekkürü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Haziran 2023 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 11:51:00

Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ölen mahkumların sayısı 46 oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 46'ya yükseldi.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde dün çıkan isyan ve çatışmada 5 kadın daha öldü.

Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavgada, 26 kadın yakılarak, 20 kadın ise silah veya bıçakla öldürüldü.

Mahkumların hücrelerine kilitlenerek ateşe verildiği olaylarda, yaralanan 7 kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güvenlik Bakanı görevden alındı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro olayları "son derece korkunç" olarak niteledi.

Castro, isyanın sokak çeteleri tarafından, "güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızası dahilinde planlandığını" söyledi.

Başkan Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon'u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı.

Diğer yandan Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Miguel Martinez saldırının "planlı" olduğunu ifade etti.

Martinez, çete üyelerinin gardiyanları etkisiz hale getirip anahtarlarını aldığı anlara kadar kayıtta olan güvenlik kameralarının daha sonra kırıldığını belirtti.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, yerel saatle dün sabah isyan ve çatışma çıkmıştı.

Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmişti.

Honduras'ın Comayagua cezaevinde 2012'de çıkan yangında 361 erkek mahkum hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Honduras Comayagua cezaevi Mara Salvatrucha
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi

Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor
Tarihi tebrik

Tarihi tebrik
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX