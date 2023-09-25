VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 zehir taciri yakalandı
Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti
Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
25 Eylül 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 12:15:00

Hollywood'da grevdeki senaristler, yapımcılarla ön anlaşmaya vardı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Amerikan Senaristler Birliğinin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talepleriyle başlattığı grevde, WGA, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile ön anlaşmaya vardı, grev askıya alındı.

ABD'de Amerikan Senaristler Birliğinin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talepleriyle başlattığı ve Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) da dahil olduğu ortak grevde, WGA, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile ön anlaşmaya vardı, grev askıya alındı.

WGA'nın üyelerini bilgilendirmek amacıyla yayımladığı açıklamada, AMPTP ile ön anlaşmaya varıldığı ve anlaşma maddelerinin kesinleştirilmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu "başarılarının 146 gün süren grevdeki dayanışma sayesinde" olduğu belirtildi.

WGA, üyelerine "Birlik belirtmeden kimsenin işe dönmemesi" çağrısı yaptı. Üyelerin bu süreçte SAG-AFTRA grevlerine katılması teşvik edildi.

Birliğin üyesi olan her sektörden yazara "koruma" sağlanacağı ifade edilen anlaşmanın oylama için onay almasının ardından WGA'nın kurul ve konseyinin grevin sonlandırma konusunda oylama yapması bekleniyor.

Söz konusu oylamayla grevin sonlandırılması halinde üyeler işe dönebilecek.

SAG-AFTRA da yayımladığı yazılı açıklamada, WGA'yı ön anlaşmaya vardıkları için tebrik etti ve kendi üyeleri için gerekli koşulların sağlanması için greve devam edeceklerini kaydetti.

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) de yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Etiketler : hollywood grev senarist yapımcı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX