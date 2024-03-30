Hollanda'nın Ede şehrinde bir kafedekiler rehin alındı
Kaynak: AA
Hollanda'nın Ede şehrindeki bir kafede yaşanan rehin alma olayı nedeniyle çok sayıda polis ve itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, etraftaki yüzlerce evin boşaltıldığı bildirildi.
Hollanda polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Ede şehrindeki bir kafedekilerin rehin alındığını ve olayın terör amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.
İnsanların şehir merkezinden uzakta durmalarını ve olayı izlemek üzere kafe çevresine gitmemelerini isteyen polis, bölgedeki yaklaşık 150 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını ve insanların güvenli bir yere tahliye edildiğini kaydetti.
Polis, sabah erken saatlerde 3 rehinenin serbest kaldığını ancak olayın devam ettiğini bildirdi.
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