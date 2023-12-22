VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusundan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı: 18 Filistinli katledildi
Yola çıkacaklara dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'dan Ukrayna'ya 18 adet F-16
Sisi ve Macron'dan Filistin'de çözüm için ''uluslararası çalışma'' vurgusu
Hamas'tan BMGK kararı açıklaması: “Yetersiz bir adım”
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'mizin acısı bizim de acımız
22 Aralık 2023 Cuma 23:51:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 23:51:00

Hollanda'dan Ukrayna'ya 18 adet F-16

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağının gönderileceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, diğer tarafta ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da sürüyor. Gittiği her ülkede dünya liderlerinden askeri ve maddi yardım talep eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Hollanda'dan sevindirici haber geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın işgaline karşı mücadelesine yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağı teslim edileceğini açıkladı. Hollanda hükümetinin aldığı bu kararı Zelenskiy'e bildirdiğini aktaran Rutte, "F-16 teslimatı Ukrayna'ya askeri destek konusunda yapılan anlaşmaların en önemli unsurlarından biridir" dedi.

Uçakların teslimatının Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın ihracat iznine ve Ukrayna'daki personel ile altyapı kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyleyen Rutte, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

ZELENSKİY'DEN TEŞEKKÜR

Hollanda hükümetinin aldığı kararın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mark Rutte ile görüşerek Hollanda hükümetinin aldığı ilk 18 F-16 uçağını Ukrayna'ya teslim etme kararından dolayı teşekkür ettim" dedi.

Hollanda, ilk ABD yapımı F-16 uçaklarını geçtiğimiz ay Romanya'da Ukraynalı pilot ve personeller için kurulan eğitim tesisine göndermişti. Danimarka, Norveç ve Belçika da ABD'nin verdiği pilot eğitimi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini açıklamışlardı.

Etiketler : Rutte Ukraine F-16
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX