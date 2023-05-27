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27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:38:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:38:00

Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan 1579 çevreci gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Hollanda'da polis, idari başkent Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli suyla müdahale ederek 1579 kişiyi gözaltına aldı.

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12'nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde "Fosil yakıt endüstrisine sübvansiyon vermeyi durdur", "Dünyaya iyi davran" ve "Fosil olma, aptal" yazılı pankart taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

1579 GÖZALTI

Eylemin yapıldığı yerin gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği uyarısı yapan polis, protestonun başlamasıyla göstericilere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı. Kendilerini birbirlerine bağlayan bazı eylemciler de demir kesme makaslarıyla ayrıldı.

Lahey polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1579 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bir aktivistin gözaltına alınması sırasında bir polis memurunun ısırıldığı ve yaralanan polisin tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 6 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 12 Mart'ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Hollanda Lahey idari başkent
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