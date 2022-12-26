Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü
Kaynak: AA
Hollanda'da, bir trenin makinistinin, sefer esnasında hemzemin geçitte durduktan sonra öldüğü aktarıldı.
Tren firması Arriva'dan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Venray-Blerick arası seferini yapan trenin makinistinin, bir geyiğe çarptığı şüphesiyle Tienray köyünde hemzemin geçitte durduktan sonra durumu kontrol etmek için aşağı indiği ve kabine döndükten sonra trenin hareket etmediği aktarıldı.
Açıklamada, trenin uzunca bir süre durmasından şüphelenen yolcuların kontrol etmesi sonucu gece 01.45 sıralarında makinistin öldüğünün fark edildiği belirtildi.
Polis, makinistin ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
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