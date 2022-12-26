VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
Emine Erdoğan: Çağa yön veren kızlarımızın destekçisi olacağım
Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi
Çin, Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almayı bırakacak
'Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı!'
Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alacak!
26 Aralık 2022 Pazartesi 19:39:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 19:39:00

Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'da, bir trenin makinistinin, sefer esnasında hemzemin geçitte durduktan sonra öldüğü aktarıldı.

Tren firması Arriva'dan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Venray-Blerick arası seferini yapan trenin makinistinin, bir geyiğe çarptığı şüphesiyle Tienray köyünde hemzemin geçitte durduktan sonra durumu kontrol etmek için aşağı indiği ve kabine döndükten sonra trenin hareket etmediği aktarıldı.

Açıklamada, trenin uzunca bir süre durmasından şüphelenen yolcuların kontrol etmesi sonucu gece 01.45 sıralarında makinistin öldüğünün fark edildiği belirtildi.

Polis, makinistin ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Etiketler : Hollanda Arriva Almanya
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Barbaros Hayrettin heyecanı

Barbaros Hayrettin heyecanı
Anne acısı

Anne acısı
Minik yürekleri fethediyor

Minik yürekleri fethediyor
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX