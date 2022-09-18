Hollanda'da 30. terör festivali

Fransa'dan sonra şimdi de Hollanda hükümeti terör örgütü PKK'lılara göz yummaya başladı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen terör örgütü PKK destekçileri, Hollanda/Landgraaf'ta buluştu. Terör örgütünün paçavralarıyla yürüyüş düzenleyenler Türkiye karşıtı sloganlar attı. '30. Kürt Festivali' adı altında terör propagandası yapan terör destekçileri, elebaşına özgürlük istedi, Türkiye'yi karaladı. Geçtiğimiz hafta da Almanya'da bir araya gelen PKK yandaşları, Essen kentinde kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopa ve taşlarla saldırmıştı. Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluşmuş, Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına almıştı.