VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten Suriye'de çifte operasyon!
Başkan Erdoğan yeni konut hamlesi için tarih verdi! 2. etap seçim sonrası
Türkiye'nin denizdeki demir yumruğu
Bayraktar Kızılelma motor çalıştırdı!
Hollanda'da 30. terör festivali
ABD'den Rum'a silah satışına onay
Bol bol senaryo okuyorum
Vizyona geri sayım
Davul şov
Murat'ın oyuncu sevdası
MS Hastalarının düşmanı: Tuz ve sigara
Gerçek delibal boğazda yanma hissi yapar
Beslenme çantasında badem, fındık ve ceviz olmalı
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 18 Eylül
Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi
KPSS bugün yapılacak
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Şentop'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Düğün evinde dağıtılan yemekten 14 kişi zehirlendi
Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
18 Eylül 2022 Pazar 08:57:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 08:57:00

Hollanda'da sözde kültür festivali adı altında terör propagandası yapıldı

ABONE OL

Hollanda hükümeti, terör örgütü PKK'lılara göz yummaya başladı. Hollanda'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları, sözde kültür festivali adı altında terör propagandası yaptı.

Fransa'dan sonra şimdi de Hollanda hükümeti terör örgütü PKK'lılara göz yummaya başladı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen terör örgütü PKK destekçileri, Hollanda/Landgraaf'ta buluştu. Terör örgütünün paçavralarıyla yürüyüş düzenleyenler Türkiye karşıtı sloganlar attı. '30. Kürt Festivali' adı altında terör propagandası yapan terör destekçileri, elebaşına özgürlük istedi, Türkiye'yi karaladı. Geçtiğimiz hafta da Almanya'da bir araya gelen PKK yandaşları, Essen kentinde kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopa ve taşlarla saldırmıştı. Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluşmuş, Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına almıştı.

Etiketler : Fransa pkk Hollanda
‘Duy Beni'de yaprak dökümü

‘Duy Beni'de yaprak dökümü
'O Kız' heyecanı

'O Kız' heyecanı
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Sahnede doğum günü sürprizi

Sahnede doğum günü sürprizi
Sokak ortasında hararetli tartışma

Sokak ortasında hararetli tartışma
Aşka geldiler

Aşka geldiler
Aile arasında Hadise sona erdi

Aile arasında Hadise sona erdi
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes